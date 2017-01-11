Стали известны лучшие даты для свадеб в 2017 году
Астрологи совместно с нумерологами отмечают, что брак, заключенный в год Огненного Петуха, будет отл....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|Под Волгоградом при столкновении двух иномарок пострадали три человека
|Скандалы и ЧП Волгоград
|11.01.2017 10:14
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 10 января в 09:15 на 2 км автодороги "Иловля-Камышин" 23-летний водитель на автомашине "Дэу Нексия" двигался со стороны 2 микрорайона в сторону улицы Больничный городок. Совершая поворот налево, водитель не уступил дорогу автомашине "Ниссан Альмера" и столкнулся с ней.
В результате дорожно-транспортного происшествия в районную больницу с травмами были доставлены 39-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомашины "Ниссан", а также 30-летняя пассажирка автомашины "Дэу Нексия".
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:19
В Волгограде на Крещение будет открыто 8 купелей
-
10:14
Под Волгоградом при столкновении двух иномарок пострадали три человека
-
09:31
Сотрудник "Почты России" попался на краже сотовых телефонов из посылок
-
10.01.2017 20:21
Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали пропавшую 54-летнюю волгоградку
-
10.01.2017 18:22
В Волгограде внедорожник протаранил трамвай
-
10.01.2017 17:41
В Кабуле возле российского посольства произошёл двойной теракт
-
10.01.2017 16:48
В Подмосковье иномарка врезалась в остановку: есть жертвы
-
10.01.2017 16:01
Сын вице-президента "Лукойла" снова развлекается за рулем
-
10.01.2017 15:37
Администратору «группы смерти» продлили домашний арест
-
10.01.2017 15:01
Экс-милиционер признался в убийстве 59 женщин
-
10.01.2017 13:56
В центре Волгограда обокрали приехавшего на вызов таксиста
-
10.01.2017 13:55
Главу Центрального района Волгограда отправили в отставку
-
10.01.2017 13:31
29-летний волжанин надругался над своим 3-летним крестником
-
10.01.2017 13:15
Администрация Нехаевского района приобретает «люксовый» автомобиль
Самое читаемое
-
09:31
Сотрудник "Почты России" попался на краже сотовых телефонов из посылок
-
10.01.2017 20:21
Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали пропавшую 54-летнюю волгоградку
-
10.01.2017 18:22
В Волгограде внедорожник протаранил трамвай
-
10.01.2017 17:41
В Кабуле возле российского посольства произошёл двойной теракт
-
10.01.2017 16:48
В Подмосковье иномарка врезалась в остановку: есть жертвы
-
10.01.2017 16:01
Сын вице-президента "Лукойла" снова развлекается за рулем
-
10.01.2017 15:01
Экс-милиционер признался в убийстве 59 женщин
Последние комментарии
-
29-летний волжанин надругался над своим 3-летним крестником
-
Я с интересом прочитываю ваши новости >>
-
-
«Ротор-Волгоград» начал подготовку к весенней части сезона 2016/17
-
I am sure this article has touched all the inteнедопустимо е содержимое users, its really really nice ... >>
-
-
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
Да уж, уважение к этим властям теряется с бешеной скоростью! В казне денег не хватает, и и не лучше ли ... >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Директор фирмы оплачивал свои кредиты зарплатой подчинённых
-
До конца учебного года волгоградские школьники смогут ездить по городу бесплатно
-
Зачем вы обманываете людей? Компенсируют проездной только на один вид транспорта, а вы пишете, что ... >>
-
-
Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали пропавшую 54-летнюю волгоградку
-
Хоть бы уже нашлась!!! >>
-
-
Поделись улыбкою своей — примкни к движению эмоушионизм
-
У нас в детстве мама оставляла такие записочки для нас с братом, очень мило >>
-