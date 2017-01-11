Под Волгоградом при столкновении двух иномарок пострадали три человека Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.01.2017 10:14

Под Волгоградом при столкновении двух иномарок пострадали три человека

ДТП, в котором пострадали три человека, произошло накануне утром в Иловлинском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 10 января в 09:15 на 2 км автодороги "Иловля-Камышин" 23-летний водитель на автомашине "Дэу Нексия" двигался со стороны 2 микрорайона в сторону улицы Больничный городок. Совершая поворот налево, водитель не уступил дорогу автомашине "Ниссан Альмера" и столкнулся с ней.

В результате дорожно-транспортного происшествия в районную больницу с травмами были доставлены 39-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомашины "Ниссан", а также 30-летняя пассажирка автомашины "Дэу Нексия".

Надира Коннова

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