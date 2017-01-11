Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду, все чаще из салонов автомобилей наших горожан злоумышленники похищают денежные средства, документы и ценные вещи.

Так, в Дзержинском районе 31-летний волгоградец лишился 30 тысяч рублей, а также дубленки и личных документов. Мужчина буквально на несколько минут вышел из автомобиля в магазин, а злоумышленникам этого времени вполне хватило, чтобы совершить преступление.

У 25-летнего жителя Краснооктябрьского района из припаркованного автомобиля возле дома по улице М.Еременко неизвестные похитили аккумуляторную батарею стоимостью 4395 рублей.

10 января в одной из популярных групп ВКонтакте рано утром появился пост. Житель Волгограда Александр А. написал, что также стал жертвой злоумышленников.

"Ну вот настало и мое время. 10 января примерно в 23:30 вскрыли мой автомобиль. Украли кошелек, там были права и 2 стс на Нексию и Газель...", - написал волгоградец.

Сотрудники полиции обращаются к горожанам с просьбой не оставлять в машине ценные вещи, деньги и документы.

- Для постоянной парковки лучше выбирать гараж, платную стоянку или хорошо освещенное место. В случаем совершения любых противоправных деяний не медлите, сразу обращайтесь в полицию. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше вероятность того, что преступники будут задержаны, а ваше имущество возвращено, - заявили в УМВД России по городу Волгограду.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте