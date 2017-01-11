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|Новогодние подарки с червями в конфетах от губернатора
|Скандалы и ЧП Главные новости
|11.01.2017 11:26
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Как стало известно "СоцИнформБюро", иркутский Роспотребнадзор в настоящее время выясняет, почему в новогодних подарках от губернатора для сирот и детей из малоимущих семей оказались червивые конфеты и испорченный шоколад.
По словам пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Светланы Кауровой, в преддверии Нового года жители области пожаловались в ведомство на плохое качество губернаторских подарков. В качестве доказательств были представлены снимки, где в конфетах видны черви, а на шоколаде белый налет.
- Все это явно свидетельствует о нарушении условий и длительности хранения. Сейчас по данному факту проводится расследование, — пояснила Каурова.
Специалистам Роспотребнадзора предстоит выяснить, откуда и когда поступил товар, сколько он хранился и в каких условиях. По результатам расследования будет понятно, кто виноват в том, что дети получили такие подарки.
Подарки от губернатора Иркутской области в этом году получили более 98 тысяч детей: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, ВИЧ-инфицированные, дети из многодетных, неполных или малообеспеченных семей. Деньги были выделены на подарки из трех источников: областного бюджета, средств муниципалитетов и за счет спонсоров.
Надира Коннова
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