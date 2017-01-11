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|Прооперированной уфимке пришлось ползти до врача из-за сломанного лифта. ВИДЕО
|Скандалы и ЧП Главные новости
|11.01.2017 11:33
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Оказалось, что в прошлом месяце пожилой женщине сделали операцию на левой ноге. Наступать на оперированную ногу уфимке нельзя, а правая нога плохо работает из-за хронических заболеваний.
Чтобы пройти рентген-контроль, женщина пришла в поликлинику на ходунках для инвалидов при поддержке дочери. Но подниматься, а затем спускаться со второго этажа, где расположен рентгеновский кабинет, пациентке пришлось необычным способом. Лифт оказался сломан, а пандусами учреждение не оборудовано.
«В регистратуре просили хотя бы скамеечку какую-нибудь под ногу — ничего не дали. Помочь медперсонал нам не пытался. Пробовали дозвониться главврачу больницы, но трубку никто не взял»,— рассказала дочь женщины.
После рентгена дочь, видимо, и решилась запечатлеть на видео момент спускания, вернее, сползания матери по лестнице.
Впрочем, интернет-пользователи не удивились происходящему на видео.
- Да чего удивляться! Я сама лично с сильнейшим вывихом лодыжки поднималась на 4-й этаж на рентген. Лифт не работает, хорошо, что папа со мной был, помог добраться. Больница в Волгограде!, - отметила Дарья Л.
- Да ладно, в Стерлитамаке всю жизнь в травмпункте рентген на втором этаже, лифтов никогда не было, так наверх и ползают, - написал Руслан Б.
- Это, наверно, во всех больницах страны такое. Помню, когда мне надо было со сломанной ногой прийти на приём к врачу и рентген, меня по лестнице носил на руках мой муж. Если бы его не было рядом, тоже пришлось бы ползти, - сообщила Лиля Т.
- И что тут шокирующего? Это же Россия! - сообщил Михаил Ш.
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