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|Хозяин дома во время предновогоднего застолья убил своего гостя
|Скандалы и ЧП Волгоград
|11.01.2017 12:52
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10 января сотрудники Суровикинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по области установили личность предполагаемого подозреваемого, который мог быть причастным к исчезновению мужчины. Им оказался ранее судимый за убийство 47-летний односельчанин пропавшего.
Во время допроса подозреваемый признался в убийстве пропавшего мужчины. Задержанный детально рассказал о преступлении и указал место, где захоронил убитого.
По данным следователей, в канун Нового года подозреваемый решил устроить застолье у себя дома, пригласив соседа. Во время алкогольных возлияний между мужчинами произошёл конфликт.
В какой-то момент хозяин дома достал топор и несколько раз ударил им гостя. Поняв, что убил своего соседа, мужчина решил скрыть преступление. Сначала убийца хотел подстроить несчастный случай, спалив летнюю кухню с телом жертвы. Однако преступнику не удалось поджечь строение.
Тогда злоумышленник сжёг в печи одежду убитого и окровавленный топор, а завёрнутое в полиэтилен тело закопал у себя в погребе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об заключении задержанного под стражу. Расследование убийства продолжается.
Фото: архив СК России
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