Хозяин дома во время предновогоднего застолья убил своего гостя



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления СК РФ, 2 января в полицию поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что её 49-летний сын, страдающий глухотой, бесследно исчез: по месту жительства его нет, а телефон не отвечает.

10 января сотрудники Суровикинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по области установили личность предполагаемого подозреваемого, который мог быть причастным к исчезновению мужчины. Им оказался ранее судимый за убийство 47-летний односельчанин пропавшего.

Во время допроса подозреваемый признался в убийстве пропавшего мужчины. Задержанный детально рассказал о преступлении и указал место, где захоронил убитого.

По данным следователей, в канун Нового года подозреваемый решил устроить застолье у себя дома, пригласив соседа. Во время алкогольных возлияний между мужчинами произошёл конфликт.

В какой-то момент хозяин дома достал топор и несколько раз ударил им гостя. Поняв, что убил своего соседа, мужчина решил скрыть преступление. Сначала убийца хотел подстроить несчастный случай, спалив летнюю кухню с телом жертвы. Однако преступнику не удалось поджечь строение.

Тогда злоумышленник сжёг в печи одежду убитого и окровавленный топор, а завёрнутое в полиэтилен тело закопал у себя в погребе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об заключении задержанного под стражу. Расследование убийства продолжается.



Лилия Финько

Фото: архив СК России