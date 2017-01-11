Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ГУ МЧС России по Саратовской области, взрыв произошел в многоквартирном доме на третьем этаже по адресу Московское шоссе, 11. Информация о хлопке с дальнейшим возгоранием в квартире жилого дома поступила в 10:55 (мск). На тушение пожара незамедлительно выехали пожарные подразделения в составе 65 человек личного состава и 19 единиц техники.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные, площадь возгорания устанавливается. По данным МЧС, никто не погиб, пострадали семь человек, в том числе двое детей. У всех отравление продуктами горения. В администрации города сообщили, что глава города Валерий Сараев лично контролирует ход аварийно-спасательных работ.

Отметим, что в последние годы в России участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах. Так, в 2016 году взрывы газа произошли в Ярославле, Воронеже, Черняховске (Калининградская область), Советской Гавани (Хабаровский край) Балаково, Оренбурге, Выселках (Краснодарский край), Старом Осколе, Илиинском-Хованском (Ивановская область), Иваново, Балашихе и Рязани. В общей сложности погибло 28 человек. Также стоит вспомнить взрыв газа в 2015 году в Волгограде на улице Космонавтов, 47. Тогда в результате обрушения дома погибли 5 человек.

О том, что пора уже запретить использовать газ в многоквартирных домах, чтобы не допустить больше взрывы и пожары, приводящие к гибели людей и разрушениям жилых зданий, заявил в конце уходящего 2016 года руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин, направив соответствующую инициативу депутату Госдумы Валерию Рашкину. В качестве альтернативы Алёшин предложил устанавливать в жилых домах электробытовые приборы.

А в начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за небезопасное использование газового оборудования в жилых домах. К слову, по данным Росстата, в России газифицировано 67% жилищного фонда.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России