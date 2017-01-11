11 января на популярной площадке для написания петиций появилось обращение под заголовком "Детский сад и его оплата", в котором жители Волгограда выразили свое недовольство по поводу нового постановления горадминистрации. Автор петиции волгоградка Анастасия Макарычева обратилась от имени родителей к президенту России, министерству образования и прокуратуре с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. "Новое постановление администрации города об оплате всех дней в саду! Речь о том, что теперь, сидя дома с ребенком по семейным обстоятельствам мы будем оплачивать эти дни полностью. Чудесный подарок администрации к новому году! Мы понимаем, что места нарасхват и есть злостные прогульщики, но ведь многие прогуливают по причине того, что ночью ребенок плохо себя чувствовал и его оставили дома понаблюдать, возможно семейный праздник, поход на занятия и много других причин... Можно писать бесконечно. Почему мы, родители, должны оплачивать полную стоимость. В этот день ребенок не кушает в саду, не занимается и за ним нет присмотра ... И не забываем о том, что постоянно сдаются деньги на нужды!", - отмечает автор петиции. На момент публикации петицию подписали 833 человека, и это число с каждой минутой только растет. Как стало известно "СоцИнформБюро" от родителей воспитанников детских садов, воспитатели уже предупреждают, что необходимо заранее ставить их в известность о том, что ребенок, к примеру, завтра не придет в сад при причине болезни. Другие причины и вовсе теперь не рассматриваются. Причем, сделать это нужно до накануне до ... 11 часов утра. На всю абсурдность данного заявления воспитатели лишь разводят руками, мол "постановление сверху". В ответ на это родители недоумевают, каким образом можно предугадать, что ребенок завтра заболеет, тем более, если он находится в саду. Значит за этим должны следить непосредственно на месте, однако в дошкольном учреждении нет врача, есть только медсестра, которая не имеет такой квалификации. Также нужно предупредить заблаговременно, то есть до 11 часов утра, воспитателя и о том, что ребенок после болезни готов выйти в сад. А если врач принимает во второй половине дня? Воспитатели утверждают, что всему виной аутсорсинг, который, к слову, пока не принес ожидаемых преимуществ, как было обещано властями. Питание не стало лучше, те же продукты на той же кухне готовят те же повара... Тогда почему повысилась плата за детский сад? На эти вопросы, к сожалению, вразумительный ответ волгоградским родителям никто дать не может. Анна Павлова Следующая >