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|Под Волгоградом разбойничье трио напало на бизнес-леди
|Скандалы и ЧП Волгоград
|11.01.2017 17:55
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Женщина заявила, что глубокой ночью в её офис, расположенный на территории промышленной базы, ворвались трое неизвестных с битами в руках. Преступники обмотали предприниматльницу скотчем и, угрожая физической расправой, похитили ноутбук и сотовый телефон.
На днях подозреваемые в разбойном нападении были задержаны. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей в возрасте 21,21 и 23 лет. Сейчас задержанные, признавшие вину, находятся под арестом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ («Разбой»). Теперь тройке налётчиков грозит срок до десяти лет заключения.
Лилия Финько
Фото: архив МВД России
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