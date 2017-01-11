Под Волгоградом разбойничье трио напало на бизнес-леди



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управлении МВД России, 27 декабря 2016 года в полиции обратилась 50-летняя жительница района.

Женщина заявила, что глубокой ночью в её офис, расположенный на территории промышленной базы, ворвались трое неизвестных с битами в руках. Преступники обмотали предприниматльницу скотчем и, угрожая физической расправой, похитили ноутбук и сотовый телефон.

На днях подозреваемые в разбойном нападении были задержаны. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей в возрасте 21,21 и 23 лет. Сейчас задержанные, признавшие вину, находятся под арестом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ («Разбой»). Теперь тройке налётчиков грозит срок до десяти лет заключения.





Лилия Финько

Фото: архив МВД России