Под Волгоградом разбойничье трио напало на бизнес-леди Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.01.2017 17:55

Под Волгоградом разбойничье трио напало на бизнес-леди

В Михайловском районе задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на индивидуального предпринимателя.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управлении МВД России, 27 декабря 2016 года в полиции обратилась 50-летняя жительница района.

Женщина заявила, что глубокой ночью в её офис, расположенный на территории промышленной базы, ворвались трое неизвестных с битами в руках. Преступники обмотали предприниматльницу скотчем и, угрожая физической расправой, похитили ноутбук и сотовый телефон.

На днях подозреваемые в разбойном нападении были задержаны. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей в возрасте 21,21 и 23 лет. Сейчас задержанные, признавшие вину, находятся под арестом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ («Разбой»). Теперь тройке налётчиков грозит срок до десяти лет заключения.

Лилия Финько

Фото: архив МВД России

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