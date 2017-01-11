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|Поиски в частном секторе пропавшей 54-летней волгоградки не дали результатов
|Скандалы и ЧП Волгоград
|11.01.2017 20:26
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Как ранее сообщало "СоцИнформБюро", накануне в одной из популярных групп ВКонтакте был дан клич: "кто действительно хочет помочь в поисках пропавшей женщины, прибыть 11 января на перекресток Штеменко-Созидательской к 10:00. Планируется проверить частный сектор, овраги и заросли".
Родственники пропавшей Татьяны Авиловой вместе с полицейскими просмотрели 10 января камеры уличного видеонаблюдения и узнали, что в день своего исчезновения женщина находилась по адресу Еременко, 120. Поэтому было принято решение осмотреть частный сектор и близлежащую к нему территорию.
По словам родственников Татьяны, были просмотрены камеры уличного наблюдения с колледжа.
- Качество там плохое. Видно, что тетя Таня дошла до дороги, до перекрестка и больше обзор камеры не берет. Куда дальше пошла - не знаем. К сожалению, на видео не смогли разглядеть, было ли у нее что-то в руках. А деньги и в карман положить можно, ведь никто же точно не знает сколько денег у нее было, - поделились близкие.
Пользователи соцсетей пишут, что 4 января была замечена женщина, которая плакала на скамейке и не отвечала на вопросы. Была ли это Татьяна - неизвестно. В любом случае, родственники, да и все неравнодушные горожане, которые с самого начала поддерживают близких пропавшей женщины, надеются на положительную развязку этой загадочной истории.
Родственники поблагодарили всех, кто принимал сегодня участие в поисках Татьяны.
- Спасибо всем большое что пришли, помогли и поддержали! Не ожидали увидеть столько людей, даже с детьми и собаками! Поиски продолжаются, надеемся на лучший исход, - написал сын пропавшей волгоградки в социальной сети ВКонтакте.
Евгения Б., которая пришла на поиски Татьяны со своей собакой породы американский стаффордширский терьер, поделилась с корреспондентом, что Рейна еще щенок, но её ждёт будущее собаки-ассистента для человека, страдающего аутизмом. И в ее обязанности также будет входить искать человека на местности.
Напомним, 54-летняя Татьяна Авилова 4 января вышла из своего дома на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда и до настоящего времени не вернулась. Ориентировки на женщину висят по всему городу. Появлялась ранее информация, что Татьяна якобы была замечена на берегу Волги. В связи с этим к поискам были привлечены водолазы, однако и они не смогли ничего найти.
Надира Коннова
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