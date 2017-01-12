На западе Волгограда водитель сбил пешехода и скрылся Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.01.2017 09:41

На западе Волгограда водитель сбил пешехода и скрылся

ДТП, в котором пострадала 48-летняя женщина, произошло накануне днем в Дзержинском районе города.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 11 января в 13:05 неизвестный водитель на неустановленным автомобиле сбил напротив дома № 122 по улице Исторической 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. После совершенного водитель с места происшествия скрылся, оставив на дороге пострадавшую.

Пешеход была госпитализирована с травмой головы, а водитель ВАЗ-21099 в ходе розыскных мероприятий был установлен.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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