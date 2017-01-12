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|На западе Волгограда водитель сбил пешехода и скрылся
|Скандалы и ЧП Волгоград
|12.01.2017 09:41
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 11 января в 13:05 неизвестный водитель на неустановленным автомобиле сбил напротив дома № 122 по улице Исторической 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. После совершенного водитель с места происшествия скрылся, оставив на дороге пострадавшую.
Пешеход была госпитализирована с травмой головы, а водитель ВАЗ-21099 в ходе розыскных мероприятий был установлен.
Надира Коннова
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