Волгоградец пострадал от пожара в подвале пятиэтажки Печать
Скандалы и ЧП
12.01.2017 10:10

Волгоградец пострадал от пожара в подвале пятиэтажки

На улице Полухина Советского района в результате неосторожного обращения с огнем загорелось подвальное помещение жилого дома.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеров пожарной службы около 9 часов вечера 11 декабря. Местные жители сообщили, что горит подвал пятиэтажки на улице Полухина.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС, в подвале из-за неосторожного обращения с огнем загорелись б/у вещи. Потушить огонь спасателям удалось спустя почти час.

В результате пожара пострадал волгоградец 1956 года рождения.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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