Волгоградец пострадал от пожара в подвале пятиэтажки

На улице Полухина Советского района в результате неосторожного обращения с огнем загорелось подвальное помещение жилого дома. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеров пожарной службы около 9 часов вечера 11 декабря. Местные жители сообщили, что горит подвал пятиэтажки на улице Полухина. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС, в подвале из-за неосторожного обращения с огнем загорелись б/у вещи. Потушить огонь спасателям удалось спустя почти час. В результате пожара пострадал волгоградец 1956 года рождения. Юлия Соболева

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