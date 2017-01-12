Во Фроловском районе в результате ДТП пострадали пять человек. ФОТО Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.01.2017 10:51

Устанавливаются обстоятельства ДТП во Фроловском районе

12 января около 08:20 во Фроловском районе произошло ДТП с участием "ГАЗ 27527" и "ВАЗ 2110".

- По предварительной информации, на 848 км трассы "Р 22" водитель "ГАЗ 27527" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2110", - сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Устанавливаются обстоятельства аварии во Фроловском районе

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлены пять человек.

Под Волгоградом маршрутка столкнулась с

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела полиции, а также экипажи ДПС.

Авария во Фроловском районе

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Надира Коннова
ФОТО: Вадим Панарин

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