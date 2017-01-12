- По предварительной информации, на 848 км трассы "Р 22" водитель "ГАЗ 27527" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2110", - сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлены пять человек.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела полиции, а также экипажи ДПС.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Надира Коннова

ФОТО: Вадим Панарин