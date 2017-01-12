Следователи Башкортостана начали проверку лечебного учреждения на предмет безопасности оказываемых услуг. После публикации в сети видеоролика, на котором женщина с загипсованной ногой спускается по больничной лестнице ползком, уфимской поликлиникой заинтересовались правоохранительные органы. Сегодня на официальном сайте Следственного комитета Республики Башкортостан появилась информация о начале доследственной проверки лечебного учреждения. - По указанию руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Григория Яковлевича Житенёва следователями организована доследственная проверка на предмет безопасности оказываемых поликлиникой услуг, - сообщается на сайте. Напомним, ролик появился в сети несколько дней назад и вызвал бурю негодования у пользователей. Жительнице Уфы пришлось ползком добираться до рентген-кабинета с больной ногой, поскольку лифт в учреждении оказался сломан, а медперсонал помочь пациентке не захотел. Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» < Предыдущая Следующая >