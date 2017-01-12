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|СК проверяет поликлинику, в которой женщине пришлось ползти по лестнице из-за больной ноги
|Скандалы и ЧП
|12.01.2017 11:48
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Следователи Башкортостана начали проверку лечебного учреждения на предмет безопасности оказываемых услуг.
После публикации в сети видеоролика, на котором женщина с загипсованной ногой спускается по больничной лестнице ползком, уфимской поликлиникой заинтересовались правоохранительные органы.
Сегодня на официальном сайте Следственного комитета Республики Башкортостан появилась информация о начале доследственной проверки лечебного учреждения.
- По указанию руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Григория Яковлевича Житенёва следователями организована доследственная проверка на предмет безопасности оказываемых поликлиникой услуг, - сообщается на сайте.
Напомним, ролик появился в сети несколько дней назад и вызвал бурю негодования у пользователей. Жительнице Уфы пришлось ползком добираться до рентген-кабинета с больной ногой, поскольку лифт в учреждении оказался сломан, а медперсонал помочь пациентке не захотел.
Юлия Соболева
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