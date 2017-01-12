СК проверяет поликлинику, в которой женщине пришлось ползти по лестнице из-за больной ноги Печать
Скандалы и ЧП
12.01.2017 11:48

СК проверяет поликлинику, в которой женщине пришлось ползти по лестнице из-за больной ногиСледователи Башкортостана начали проверку лечебного учреждения на предмет безопасности оказываемых услуг.

После публикации в сети видеоролика, на котором женщина с загипсованной ногой спускается по больничной лестнице ползком, уфимской поликлиникой заинтересовались правоохранительные органы.

Сегодня на официальном сайте Следственного комитета Республики Башкортостан появилась информация о начале доследственной проверки лечебного учреждения.

- По указанию руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Григория Яковлевича Житенёва следователями организована доследственная проверка на предмет безопасности оказываемых поликлиникой услуг, - сообщается на сайте.

Напомним, ролик появился в сети несколько дней назад и вызвал бурю негодования у пользователей. Жительнице Уфы пришлось ползком добираться до рентген-кабинета с больной ногой, поскольку лифт в учреждении оказался сломан, а медперсонал помочь пациентке не захотел.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru