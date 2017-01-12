"Скорая помощь" опоздала к умирающему пациенту из-за перекрывшего дорогу водителя Печать
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12.01.2017 11:57

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Автоледи на иномарке перегородила дорогу автомобилю с врачами.

Следователи начали проверку по факту гибели пациента в Петропавловске-Камчатском. Врачи скорой помощи не смогли вовремя оказать помощь умирающему пациенту, потому что путь автомобилю перегородила иномарка, за рулем которой находилась женщина, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на СК России.

По словам следователей, 21-летний молодой человек находился в квартире вместе со своим братом. В какой-то момент ему стало плохо, и родственник вызвал бригаду скорой помощи. Медики незамедлительно выехали на вызов, включив спецсигналы. Однако, на подъезде к нужному дому "скорой помощи" преградила дорогу иномарка, за рулем которой была женщина.

Автоледи на просьбы бригады освободить дорогу никак не отреагировала. Из салона иномарки вышел пассажир и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал и запрыгивал на капот.

Бригада потратила время, пока добралась до пациента. Прибывшие медики констатировали смерть человека.

Анна Павлова

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