Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, молодой человек был задержан с поличным сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД России совместно с коллегами из городского Управления МВД России в результате проведения длительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Оказалось, что 24-летний житель Тракторозаводского района работает тренером по восточным единоборствам в спортивном клубе. Молодого человека задержали с поличным в тот момент, когда он осуществлял закладку в тайник свертка с наркотиком.

Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по региону провели исследование и выяснили, что вещество является синтетическим наркотиком - производным N-метилэфедрона. Всего полицейские изъяли у подозреваемого 7 приготовленных к сбыту свертков с наркотическим веществом. Этой массы хватило бы для приготовления более 330 разовых доз наркотика.

По словам задержанного, наркотик он приобретал на территории другого региона, затем расфасовывал его и далее осуществлял так называемые "закладки" более мелкими партиями.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств". Теперь жителю Тракторозаводского района грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

В настоящее время оперативники устанавливают все эпизоды преступной деятельности задержанного.

Надира Коннова