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|Не пропустившему скорую на Камчатке водителю грозит 500-рублевый штраф
|Скандалы и ЧП Главные новости
|12.01.2017 14:47
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РИА Новости, основанием для штрафа является статья "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами".
Сейчас, помимо полиции, свою проверку проводит в отношении данного инцидента и региональное управление СК России.
Напомним, во вторник вечером бригада "скорой" ехала на вызов к умирающему 21-летнему пациенту с включенными спецсигналами. Врачи не успели спасти молодого человека водителя легкового автомобиля, который перекрыл дорогу. При этом пассажир указанного авто вел себя агрессивно.
Надира Коннова
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