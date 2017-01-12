Не пропустившему скорую на Камчатке водителю грозит 500-рублевый штраф Печать
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12.01.2017 14:47

Не пропустившему скорую на Камчатке водителю грозит 500-рублевый штраф

Водителю автомобиля, который не попустил скорую помощь на Камчатке, ехавшую к умирающему пациенту, грозит штраф в размере 500 рублей.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РИА Новости, основанием для штрафа является статья "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами".

Сейчас, помимо полиции, свою проверку проводит в отношении данного инцидента и региональное управление СК России.

Напомним, во вторник вечером бригада "скорой" ехала на вызов к умирающему 21-летнему пациенту с включенными спецсигналами. Врачи не успели спасти молодого человека водителя легкового автомобиля, который перекрыл дорогу. При этом пассажир указанного авто вел себя агрессивно.

Надира Коннова

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