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|Найден похищенный из подмосковной больницы в 2014 году ребенок
|Скандалы и ЧП Главные новости
|12.01.2017 15:09
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на СК России, задержана подозреваемая в похищении ребенка из палаты детского отделения Дедовской городской больницы 17 июня 2014 года. Сейчас с 40-летней жительницей Красногорского района Московской области работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы преступления, а также назначен комплекс судебных экспертиз.
Оказалось, что 40-летняя Елена С. в 2014 году лежала в той же больнице, где в детском отделении находился новорожденный Матвей. После того, как у женщины случился выкидыш, она обманным путем проникла в детское отделение и похитила там ребенка, от которого отказались его родители. Малыша женщина долгое время выдавала всем за собственного сына, назвав мальчика Егором. Обнаружить подмену удалось случайно. Женщина предоставила в бухгалтерию по месту работы для оформления льгот на ребенка фальшивое свидетельство о рождении.
По словам соседей Елены С., она и её супруг воспитывали совместно еще ребенка более старшего возраста, хорошо заботились о похищенном младенце. Родная мать Матвея, ранее отказавшаяся от него, в настоящее время хочет забрать ребенка себе.
В настоящее время ребенок помещен в больницу. В отношении подозреваемой решается вопрос о мере пресечения. Окончательное подтверждение того, что найденный ребенок по имени Егор — именно Матвей Иванов, даст генетическая экспертиза.
Следователи проделали значительный объем работы, направленной на розыск мальчика и лиц, причастных к его похищению.
"К расследованию были привлечены наиболее опытные сотрудники, подключились неравнодушные граждане, волонтеры и средства массовой информации. Фотография похищенного была расклеена по всей стране. Несмотря на то, что счет подходящих под описание младенцев шел на тысячи, а вероятность выйти на след похитителей таяла с каждым днем, поиски не прекращались", - говорится в сообщении СК России.
Следственный комитет намерен действовать как в строгом соответствии с действующим законодательством, так и с учетом интересов ребенка, ведь он может повторно лишиться матери, которая хоть и не родила его, но смогла обеспечить жизнь в полноценной семье, окружив любовью и заботой.
Надира Коннова
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