Московских полицейских-рэкетиров осудили условно



Уголовное дело, инкриминируемое Казюлину и Дементьему, по вымогательству крупной суммы денег у руководителя туристического агентства Mix Travel, рассматривалось в особом порядке.

По версии следствия, весной 2015 года Юрий Молчанов взявший на себя решение особых вопросов, встретился в кафе "Радио-Сити" на улице Большая Садовая с гендиректором турагентсва Mix Travel Анатолием Блиновым. Молчанов рассказал, что в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве находится несколько уголовных дел, которые заведены в отношении фирмы Блинова.

Соответственно, в ближайшем будущем Блинову предъявят обвинения по целому ряду статей УК РФ, в том числе по незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. «Решальщик» Молчанов пообещал «замолвить словечко» за Блинова и добиться его перевода в статус свидетеля. Помощь обойдётся Блинову всего в 70 тысяч долларов.

Для убедительности своих слов Молчанов устроил встречу бизнесмену с адвокатом Еленой Забавиной, являющейся сводной сестрой следователя Максима Дементьева.

Адвокат подтвердила информацию о расследовании уголовных дел в отношении Mix Travel и убедила, что её брат обязательно поможет Блинову избежать уголовной ответственности.

Чтобы у Блинова вообще не осталось никаких сомнений, к переговорам подключился ещё один сотрудник СД МВД — Александр Казюлин, бывшего коллеги Дементьева.

Под давлением троицы Блинов в апреле 2015 года передал "решальщику" Молчанову 3,2 миллиона рублей и 10 тысяч долларов. Иностранную валюту Молчанов забрал себе, а сумму в рублях он передал адвокату Забавиной. Последняя, по данным следователей, передала деньги Дементьеву, который поделился полумиллионом с Казюлиным.

Однако не успел Блинов облегчённо вздохнуть, как вскоре за новой мздой к нему пришёл Казюлин, решивший, что его обделили.

Казюлин заявил, что правоохранительные органы взялись за новое расследование в отношении Mix Travel. Но Казюлин снова готов предложить свою помощь за 100 тысяч долларов.

Блинов такого поворота дела не ожидал, поэтому решил сообщить об инциденте в ФСБ. 15 мая того же года сотрудники спецслужб задержали Забавину, которая пошла со следствием на сделку, дав показания на соучастников. Вскоре после этого Дементьева и Казюлина задержали.

Следует отметить, что уголовных дел, в которых якобы фигурировал Блинов, конечно же не существовало.

Молчанов, так и не признавший свою вину, получил 6 лет колонии строгого режима. Остальные фигуранты за сотрудничество со следствием отделались условными сроками.



Лилия Финько

Фото: globallookpress