Московских полицейских-рэкетиров осудили условно

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|12.01.2017 15:28
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По версии следствия, весной 2015 года Юрий Молчанов взявший на себя решение особых вопросов, встретился в кафе "Радио-Сити" на улице Большая Садовая с гендиректором турагентсва Mix Travel Анатолием Блиновым. Молчанов рассказал, что в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве находится несколько уголовных дел, которые заведены в отношении фирмы Блинова.
Соответственно, в ближайшем будущем Блинову предъявят обвинения по целому ряду статей УК РФ, в том числе по незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. «Решальщик» Молчанов пообещал «замолвить словечко» за Блинова и добиться его перевода в статус свидетеля. Помощь обойдётся Блинову всего в 70 тысяч долларов.
Для убедительности своих слов Молчанов устроил встречу бизнесмену с адвокатом Еленой Забавиной, являющейся сводной сестрой следователя Максима Дементьева.
Адвокат подтвердила информацию о расследовании уголовных дел в отношении Mix Travel и убедила, что её брат обязательно поможет Блинову избежать уголовной ответственности.
Чтобы у Блинова вообще не осталось никаких сомнений, к переговорам подключился ещё один сотрудник СД МВД — Александр Казюлин, бывшего коллеги Дементьева.
Под давлением троицы Блинов в апреле 2015 года передал "решальщику" Молчанову 3,2 миллиона рублей и 10 тысяч долларов. Иностранную валюту Молчанов забрал себе, а сумму в рублях он передал адвокату Забавиной. Последняя, по данным следователей, передала деньги Дементьеву, который поделился полумиллионом с Казюлиным.
Однако не успел Блинов облегчённо вздохнуть, как вскоре за новой мздой к нему пришёл Казюлин, решивший, что его обделили.
Казюлин заявил, что правоохранительные органы взялись за новое расследование в отношении Mix Travel. Но Казюлин снова готов предложить свою помощь за 100 тысяч долларов.
Блинов такого поворота дела не ожидал, поэтому решил сообщить об инциденте в ФСБ. 15 мая того же года сотрудники спецслужб задержали Забавину, которая пошла со следствием на сделку, дав показания на соучастников. Вскоре после этого Дементьева и Казюлина задержали.
Следует отметить, что уголовных дел, в которых якобы фигурировал Блинов, конечно же не существовало.
Молчанов, так и не признавший свою вину, получил 6 лет колонии строгого режима. Остальные фигуранты за сотрудничество со следствием отделались условными сроками.
Фото: globallookpress
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