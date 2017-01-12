Стали известны лучшие даты для свадеб в 2017 году
Астрологи совместно с нумерологами отмечают, что брак, заключенный в год Огненного Петуха, будет отл....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
|Скандалы и ЧП Главные новости
|12.01.2017 15:57
|
Как стало известно "СоцИнформБюро", россияне обратились с обращением к детскому омбудсмену вернуть приемным родителям Матвея Иванова. 40-летняя жительница Красногорского района Московской области, незадолго до этого потерявшая собственного ребенка, похитила из детского отделения больницы в городе Дедовске отказника и воспитывала его, как родного, назвав Егором.
Автор обращения указывает, что цель петиции - "помочь Матвею как можно скорее вернуться к любящим его маме и папе, которые, пусть и не пошли путём законного усыновления, но по-настоящему заботились о мальчике! Нельзя медлить! Это может нанести травму ребёнку на всю жизнь! Люди, помогите собрать подписи против этого беспредела!"
Как ранее сообщало "СоцИнформБюро", сейчас с 40-летней жительницей Красногорского района Московской области работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы преступления, а также назначен комплекс судебных экспертиз. Малыша же изъяли из семьи. Сейчас он находится в больнице.
По словам соседей подозреваемой, женщина хорошо заботились о похищенном младенце. Она и её супруг воспитывают совместно еще одного ребенка более старшего возраста. Обнаружить подмену удалось случайно: женщина предоставила в бухгалтерию по месту работы для оформления льгот на ребенка фальшивое свидетельство о рождении.
Окончательное подтверждение того, что найденный ребенок по имени Егор — именно Матвей Иванов, даст генетическая экспертиза.
"Следственный комитет намерен действовать как в строгом соответствии с действующим законодательством, так и с учетом интересов ребенка, ведь он может повторно лишиться матери, которая хоть и не родила его, но смогла обеспечить жизнь в полноценной семье, окружив любовью и заботой", - говорится в сообщении СК России.
"Очень сложная ситуация. Женщина, которая похитила отказника, нарушила уголовный кодекс, но не моральный. Мало того, что ребенок считает ее матерью, у него еще целая семья - отец, бабушки и дедушки, старший брат или сестра. И вот так взять и разлучить малыша со всей его семьей? Наказывайте похитительницу, но не ребенка. А ребенок, вырванный из любящей семьи и помещенный в детдом - наказан. Только за что?", - прокомментировала петицию Ольга А.
"Такое может случиться только в нашей стране. Получается что наказали ребёнка, а не похитительницу. Господа госслужащие, вы вообще люди? У Вас есть дети? Мальчик сын,обут и одет, здоров и счастлив с мамой и папой....по вашему мнению, в детском доме лучше краюшки хлеба подбирать?! Покалечите жизнь малышу и только!", - считает Анна К., оставившая комментарий под обращением.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
16:32
В России появится сервис для быстрых похорон Umer
-
16:29
Алхимик из Владимира подорвался при попытке создать золото
-
15:57
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
15:28
Московских полицейских-рэкетиров осудили условно
-
15:09
Найден похищенный из подмосковной больницы в 2014 году ребенок
-
15:08
В Волгограде следить за сайтами и соцсетями будут кибердружинники
-
14:47
Не пропустившему скорую на Камчатке водителю грозит 500-рублевый штраф
-
14:45
Импортозамещение в IT-сфере: итоги и основные направления
-
13:57
В Волгограде 13 и 14 января ограничат движение транспорта
-
13:20
В Волгограде тренер спортклуба задержан во время закладки в тайник наркотиков
-
12:46
Волгоградцы массово встанут на лыжи
-
11:57
"Скорая помощь" опоздала к умирающему пациенту из-за перекрывшего дорогу водителя. ВИДЕО
-
11:48
СК проверяет поликлинику, в которой женщине пришлось ползти по лестнице из-за больной ноги
-
10:51
Во Фроловском районе в результате ДТП пострадали пять человек. ФОТО
Самое читаемое
-
15:57
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
15:28
Московских полицейских-рэкетиров осудили условно
-
15:09
Найден похищенный из подмосковной больницы в 2014 году ребенок
-
14:47
Не пропустившему скорую на Камчатке водителю грозит 500-рублевый штраф
-
13:20
В Волгограде тренер спортклуба задержан во время закладки в тайник наркотиков
-
11:57
"Скорая помощь" опоздала к умирающему пациенту из-за перекрывшего дорогу водителя. ВИДЕО
-
11:48
СК проверяет поликлинику, в которой женщине пришлось ползти по лестнице из-за больной ноги
Последние комментарии
-
Россияне просят сократить новогодние праздники до 2-х дней
-
Не согласна с комментариями. Не можете - не пейте, тогда и на здоровье не за что будет косить. За ... >>
-
-
"Скорая помощь" опоздала к умирающему пациенту из-за перекрывшего дорогу водителя. ВИДЕО
-
А с недопустимое содержимое эту бабищу называют "автоледи", когда это самое что ни на есть рядовое ... >>
-
-
В Волгограде в новогодние праздники выявили новые неблагополучные семьи
-
Я НЕ ЗНАЮ КАК ХОДЯТ ПРОВЕРЯЮТ И ВЫЕВЛЯЮТ НЕ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ. Я ВОТ ВИДЕЛА ОДНУ СЕМЬЮ ГДЕ БЕДНЫЕ ДЕТИ ... >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Поиски в частном секторе пропавшей 54-летней волгоградки не дали результатов
-
А ни у кого не возникла мысль, что Татьяну могли с кем-то познакомить. Новый год-лучший повод для ... >>
-