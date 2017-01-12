Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины Печать
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12.01.2017 15:57

Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины

В интернете набирает обороты петиция "Помогите Матвею вернутся к приемным родителям!", в которой россияне просят вернуть скорее похищенного в 2014 году ребенка укравшей его женщине.

Как стало известно "СоцИнформБюро", россияне обратились с обращением к детскому омбудсмену вернуть приемным родителям Матвея Иванова. 40-летняя жительница Красногорского района Московской области, незадолго до этого потерявшая собственного ребенка, похитила из детского отделения больницы в городе Дедовске отказника и воспитывала его, как родного, назвав Егором.

Автор обращения указывает, что цель петиции - "помочь Матвею как можно скорее вернуться к любящим его маме и папе, которые, пусть и не пошли путём законного усыновления, но по-настоящему заботились о мальчике! Нельзя медлить! Это может нанести травму ребёнку на всю жизнь! Люди, помогите собрать подписи против этого беспредела!"

Как ранее сообщало "СоцИнформБюро", сейчас с 40-летней жительницей Красногорского района Московской области работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы преступления, а также назначен комплекс судебных экспертиз. Малыша же изъяли из семьи. Сейчас он находится в больнице.

По словам соседей подозреваемой, женщина хорошо заботились о похищенном младенце. Она и её супруг воспитывают совместно еще одного ребенка более старшего возраста. Обнаружить подмену удалось случайно: женщина предоставила в бухгалтерию по месту работы для оформления льгот на ребенка фальшивое свидетельство о рождении.

Окончательное подтверждение того, что найденный ребенок по имени Егор — именно Матвей Иванов, даст генетическая экспертиза.

"Следственный комитет намерен действовать как в строгом соответствии с действующим законодательством, так и с учетом интересов ребенка, ведь он может повторно лишиться матери, которая хоть и не родила его, но смогла обеспечить жизнь в полноценной семье, окружив любовью и заботой", - говорится в сообщении СК России.

"Очень сложная ситуация. Женщина, которая похитила отказника, нарушила уголовный кодекс, но не моральный. Мало того, что ребенок считает ее матерью, у него еще целая семья - отец, бабушки и дедушки, старший брат или сестра. И вот так взять и разлучить малыша со всей его семьей? Наказывайте похитительницу, но не ребенка. А ребенок, вырванный из любящей семьи и помещенный в детдом - наказан. Только за что?", - прокомментировала петицию Ольга А.

"Такое может случиться только в нашей стране. Получается что наказали ребёнка, а не похитительницу. Господа госслужащие, вы вообще люди? У Вас есть дети? Мальчик сын,обут и одет, здоров и счастлив с мамой и папой....по вашему мнению, в детском доме лучше краюшки хлеба подбирать?! Покалечите жизнь малышу и только!", - считает Анна К., оставившая комментарий под обращением.

Надира Коннова

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