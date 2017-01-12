Алхимик из Владимира подорвался при попытке создать золото Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
12.01.2017 16:29

Алхимик из Владимира подорвался при попытке создать золотоИнцидент произошёл накануне вечером в Меленковском районе Владимирской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления СК РФ, в настоящий момент по факту смерти 30-летнего местного жителя проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, 11 января мужчина у себя дома на кухне попытался создать золото. Для этого алхимик соединил некоторые химические реактивы и элементы.

Однако начинающий учёный не рассчитал свои силы и знания, что в результате привело к бурной химической реакции и последующему взрыву, серьёзно травмировавшего химика.

Мужчина скончался от обильной кровопотери в машине «скорой помощи».

Следователи полагают, что рецепт изготовления драгметалла мужчина отыскал в интернете. Увлечённого химика не остановила опасность кустарного производства.

У погибшего осталась жена и трое маленьких детей, младшему из которых недавно исполнился месяц.

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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