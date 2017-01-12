В Волгограде уголовник-рецидивист вновь напал на женщину Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.01.2017 17:12

В Волгограде уголовник-рецидивист вновь напал на женщину

Грабитель совершил преступление в один из вечеров в Центральном районе города.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 5 января 2016 года в полицию обратилась 35-летняя жительница Кировского района.

Заявительница рассказала, что в вечернее время на улице Невской к ней подошел незнакомец. Мужчина ударил волгоградку, отобрал её мобильный телефон и скрылся.

Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабежи и разбой 35-летний местный житель. Задержанный признался в содеянном.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ («Грабёж»). Рецидивисту грозит очередной срок, в этот раз — до семи лет.

Лилия Финько

Фото: архив МВД России

 

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