В Волгограде уголовник-рецидивист вновь напал на женщину



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 5 января 2016 года в полицию обратилась 35-летняя жительница Кировского района.

Заявительница рассказала, что в вечернее время на улице Невской к ней подошел незнакомец. Мужчина ударил волгоградку, отобрал её мобильный телефон и скрылся.

Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабежи и разбой 35-летний местный житель. Задержанный признался в содеянном.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ («Грабёж»). Рецидивисту грозит очередной срок, в этот раз — до семи лет.





Лилия Финько



Фото: архив МВД России