Россияне требуют посадить водителя, не пропустившего скорую на Камчатке Печать
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13.01.2017 09:17

Россияне требуют посадить водителя, не пропустившего скорую на Камчатке

В сети появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира автомобиля, не пропустивших скорую на Камчатке.

Ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что в ходе инцидента скончался молодой человек, к которому ехали медики.

Автор петиции обращается к генеральному прокурору РФ и главе Следственного комитета РФ с просьбой взять на личный контроль расследование этого дела.

"Прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира, как соучастника преступления... Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек. Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе", — отмечает автор петиции.

Петицию подписали уже более 2,5 тысяч человек и число подписавшихся продолжает увеличиваться.

По информации источника РИА "Новости" в силовых структурах, скорую не пропустила 30-летняя Ульяна Лобанова, с 2015 года входящая в состав избиркома в Петропавловске-Камчатском.

Напомним, вопиющий инцидент произошел 10 января около 22:00 по местному времени. Автомобиль скорой помощи ехал с включенными спецсигналами и подъезжал к дому, когда путь ему преградила легковая машина. Из салона иномарки вышел мужчина и начал угрожать медикам. Бригада скорой вызвала ГИБДД, но машина успела скрыться до их приезда.

Из-за инцидента скорая задержалась на 10 минут, в результате чего 21-летний мужчина, к которому ехали медики, скончался. Водителю иномарки грозит штраф в размере 500 рублей. СК уже начал доследственную проверку по данному инциденту.

Надира Коннова

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