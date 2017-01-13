Поиски пропавшей 54-летней Татьяны Авиловой продолжаются Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.01.2017 09:44

Поиски Татьяны Авиловой продолжаются

Сегодня, 13 января, в 11:00 планируется сбор волонтеров для поиска в районе между концом Тракторозаводского района и началом Спартановки.

Место сбора - магазин "Магнит" на стороне Тракторозаводского района, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на близких пропавшей Татьяны.

Сегодня волонеры собираются проверить низину возле берега Волги и дамбы.

Напомним, 54-летняя Татьяна Авилова 4 января вышла из своего дома на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда и до настоящего времени не вернулась. Ориентировки на женщину висят по всему городу. Ранее появлялась информация, что Татьяна якобы была замечена на берегу Волги. В связи с этим к поискам были привлечены водолазы, однако и они не смогли ничего найти.

Неравнодушные волгоградцы вместе с родственниками пропавшей Татьяны Авиловой 11 января проверяли частный сектор, овраги и заросли. Были проверены камеры уличного видеонаблюдения и удалось узнать, что в день своего исчезновения женщина находилась по адресу Еременко, 120. Поэтому и было принято решение осмотреть частный сектор и близлежащую к нему территорию.

Родственники, да и все неравнодушные горожане, которые с самого начала поддерживают близких пропавшей женщины, надеются на положительную развязку этой загадочной истории.

Надира Коннова

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