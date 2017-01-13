Под Волгоградом произошло ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, 59-летний мужчина за рулём «ГАЗ-27527» ехал со стороны Волгограда в сторону Москвы.

На 847 километре трассы ГАЗель выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110, за рулём которого находился 43-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки погиб. Трое его пассажиров, а также водитель и двое пассажиров ГАЗели попали в больницу.

По факту аварии проводится проверка.



Лилия Финько

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области