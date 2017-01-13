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|Под Волгоградом произошло ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
|Скандалы и ЧП Волгоград
|13.01.2017 10:45
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На 847 километре трассы ГАЗель выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110, за рулём которого находился 43-летний водитель.
В результате столкновения водитель легковушки погиб. Трое его пассажиров, а также водитель и двое пассажиров ГАЗели попали в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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