Под Волгоградом произошло ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.01.2017 10:45

Под Волгоградом произошло ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали

Дорожно-транспортное происшествие со страшными последствиями случилось накануне в 08:30 на трассе Р22 «Каспий» во Фроловском районе.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, 59-летний мужчина за рулём «ГАЗ-27527» ехал со стороны Волгограда в сторону Москвы.

На 847 километре трассы ГАЗель выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110, за рулём которого находился 43-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки погиб. Трое его пассажиров, а также водитель и двое пассажиров ГАЗели попали в больницу.

По факту аварии проводится проверка.


Лилия Финько

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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