Под Волгоградом легковушка насмерть сбила пешехода Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.01.2017 11:03

Под Волгоградом легковушка насмерть сбила пешехода

Трагедия произошла накануне в Суровикинским районе Волгоградской области.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в 00:10 27-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2114» двигался по трассе «Волгоград-К.Шахтинский».

На 128 километре дороги автомобилист сбил 47-летнего пешехода, переходившего проезжую часть, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В результате наезда пешеход получил несовместимые травмы с жизнью и погиб на месте.

По факту случившегося организована проверка.


Лилия Финько

Фото: архив МВД России

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