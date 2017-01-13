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|Под Волгоградом легковушка насмерть сбила пешехода
|Скандалы и ЧП Волгоград
|13.01.2017 11:03
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На 128 километре дороги автомобилист сбил 47-летнего пешехода, переходившего проезжую часть, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В результате наезда пешеход получил несовместимые травмы с жизнью и погиб на месте.
По факту случившегося организована проверка.
Фото: архив МВД России
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