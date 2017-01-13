В волгоградском вузе снова скандал со взятками Печать
Скандалы и ЧП
13.01.2017 12:03

В волгоградском вузе снова скандал со взятками

Заместитель директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ задержан за взятку в 50 тысяч долларов.

Следственный комитет возбудил уголовное в отношении заместителя директора по научной работе Института архитектуры и строительства ВолгГТУ Александра Богомолова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2005 году Богомолов, будучи председателем диссертационного совета, предложил своему приятелю помочь получить научную степень доктора наук за 50 тысяч долларов. Оплатить данную «услугу» директору по научной работе друг должен был в рассрочку.

В 2006 и 2009 году Богомолову было передано по 10 тысяч долларов, еще через 4 года приятель передал 450 тысяч рублей. Оставшуюся сумму в 15 тысяч долларов представителю вуза передавали 20 декабря и 12 января, но уже под надзором правоохранителей.

В результате спецоперации при получении взятки Богомолов был задержан сотрудниками Следственного комитета по Волгоградской области и УМВД по Волгограду.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении замдиректора по научной работе ИАиС ВолгГТУ меры пресечении. Свою вину Богомолов признал частично и сообщил, что не собирался предоставлять другу ученую степень, а хотел распорядиться деньгами по своему усмотрению.

За данное преступление сотруднику вуза грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В волгоградском вузе снова скандал со взятками

 

Напомним, что в начале ноября за взятки были задержаны преподаватели волгоградского филиала МФЮА. Там, уголовное дело было возбуждено в отношении 5 работников вуза. Сейчас все коррупционеры уволены из университета и находятся под следствием.

Юлия Соболева
Фото: ИАиС ВолгГТУ

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru