В волгоградском вузе снова скандал со взятками

Следственный комитет возбудил уголовное в отношении заместителя директора по научной работе Института архитектуры и строительства ВолгГТУ Александра Богомолова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2005 году Богомолов, будучи председателем диссертационного совета, предложил своему приятелю помочь получить научную степень доктора наук за 50 тысяч долларов. Оплатить данную «услугу» директору по научной работе друг должен был в рассрочку.

В 2006 и 2009 году Богомолову было передано по 10 тысяч долларов, еще через 4 года приятель передал 450 тысяч рублей. Оставшуюся сумму в 15 тысяч долларов представителю вуза передавали 20 декабря и 12 января, но уже под надзором правоохранителей.

В результате спецоперации при получении взятки Богомолов был задержан сотрудниками Следственного комитета по Волгоградской области и УМВД по Волгограду.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении замдиректора по научной работе ИАиС ВолгГТУ меры пресечении. Свою вину Богомолов признал частично и сообщил, что не собирался предоставлять другу ученую степень, а хотел распорядиться деньгами по своему усмотрению.

За данное преступление сотруднику вуза грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, что в начале ноября за взятки были задержаны преподаватели волгоградского филиала МФЮА. Там, уголовное дело было возбуждено в отношении 5 работников вуза. Сейчас все коррупционеры уволены из университета и находятся под следствием.

Юлия Соболева

Фото: ИАиС ВолгГТУ