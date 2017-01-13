Житель Волгоградской области сядет на 10 лет за избиение женщины до смерти

Следственный комитет России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела по факту смерти жительницы Светлоярского района. 53-летний Рамзан Вагапов был признан виновным в причинении женщине тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности.

По данным следствия, в конце декабря 2014 года Рамзан Вагапов пришел в гости к своим друзьям. На праздничной вечеринке осужденный увидел 34-летнюю женщину и посчитал, что ее поведение слишком вызывающее.

На почве возникшей неприязни в самый разгар застолья мужчина стал сильно избивать местную жительницу руками и ногами. Через несколько часов от полученных травм женщина скончалась.

Поняв, что сельчанка умерла, Рамзан решил спрятать ее тело. Он отнес ее тело в металлический вагончик, стоящий на овощном поле, и скрылся.

Обнаружить женщину удалось только 21 января 2015 года. Следователи долгое время не могли установить личность погибшей, а также ее убийцу. Судебные экспертизы, допросы, оперативно-розыскные мероприятия результатов не давали.

Только летом 2015 года выяснилось, что женщина была родом из Калача-на-Дону. В Светлый Яр она переехала в 2014 году, где стала сожительствовать с мужчиной. Эти факты и помогли следователям выйти на след преступника и раскрыть уголовное дело.

Суд приговорил Рамзана Вагапова к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress