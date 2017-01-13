Пациента с ножевым ранением в больнице просили подождать. ВИДЕО Печать
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13.01.2017 13:58

Врач попросил пациента с ножевым ранением подождать

В сети набирает популярность ролик, на котором запечатлен конфликт врачей с друзьями истекающего кровью мужчины, которому долго не оказывали помощь.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», инцидент произошёл 10 января в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Врач вступает в перепалку с посетителями в ответ быстрее оказать помощь раненому.

- Оказывайте помощь! - кричит взволнованный мужчина — Быстрее! Ты не видишь, человек умирает?!

- Вы всё сказали? - спокойно спрашивает в пороге врач. - Дома так будете разговаривать. Рот закрыли и спокойно присели.

В этот момент раненый мужчина лежит на полу и стонет. Проходящая мимо женщина-врач тычет пальцем на пострадавшего и интересуется травмой.

- Ножевое что ли? А чё «скорую» не звали? - спрашивает врач сопровождающих женщина-врач и равнодушно уходит.

Позднее пресс-секретарь Мариинской больницы Марина Хитаришвили объяснила причину конфликта. По её словам, врачи медлили потому, что пострадавшего привезла в больницу не «скорая помощь», а друзья.

Представитель медучреждения добавила, что помощь пациенту была потом оказана в полной мере. Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Также стало известно, что на место инцидента прибыли сотрудники полиции и составили административный протокол о хулиганстве в отношении наиболее волнующегося друга.


Лилия Финько

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