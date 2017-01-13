Плата за парковку в аэропорту была завышена
Антимонопольная служба признала повышение платы за стоянку на парковке аэропорта с 16 по 60 минуту н....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|Плата за парковку в аэропорту была завышена
|Скандалы и ЧП
|13.01.2017 14:11
|
Некоторое время назад сотрудники волгоградского УФАС провели проверку компании «НОВАПОРТ Трейдинг», которая осуществляет услуги платной парковки на территории волгоградского аэропорта. В ходе проверки выяснилось, что фирма нарушает антимонопольное законодательство.
Бесплатно припарковать автомобиль на территории аэропорта можно с 1 по 15 минуты. Плата за промежуток с 16 по 60 минуту составляет 150 рублей, а вот второй час стоит всего 100, хотя никакие условия не меняются.
В результате УФАС признало плату с 16 по 60 минуту необоснованно завышенной. Однако «НОВАПОРТ Трейдинг» с таким решением антимонопольщиков не согласилась и решила его обжаловать.
Вчера Арбитражный суд Волгоградской области постановил отказать компании в удовлетворении иска. Теперь компании придется устранить нарушение и снизить плату за первые 45 минут стоянки возле аэровокзала.
По словам заместителя руководителя волгоградского УФАС Анны Гаджиевой, предписание об устранении нарушения пока не вступило в законную силу. У НОВАПОРТ Трейдинг есть месяц, чтобы снова подать жалобу. Если компания таким правом не воспользуется, то цена за парковку будет снижена.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:20
Волгоградцев приглашают принять участие в патриотической акции
-
15:17
В Москве 12 детей изъяли из приёмной семьи
-
15:16
В соцсетях пользователи ведут травлю автохамов, не пропустивших скорую к умирающему парню
-
14:11
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
13:58
Пациента с ножевым ранением в больнице просили подождать. ВИДЕО
-
13:24
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
12:59
Житель Волгоградской области сядет на 10 лет за избиение женщины до смерти
-
12:48
За препятствование проезда машин "скорой помощи" хотят ввести уголовное наказание
-
12:23
Суд смягчил наказание для учительницы за секс со школьницей
-
12:05
Волгоградцы просят президента России остановить рост цен на услуги ЖКХ
-
12:03
В волгоградском вузе снова скандал со взятками
-
11:03
Под Волгоградом легковушка насмерть сбила пешехода
-
10:59
С начала года в Волгограде зафиксировали самое дешевое топливо в ЮФО
-
10:45
Под Волгоградом произошло ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
Самое читаемое
-
14:11
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
13:58
Пациента с ножевым ранением в больнице просили подождать. ВИДЕО
-
12:59
Житель Волгоградской области сядет на 10 лет за избиение женщины до смерти
-
12:03
В волгоградском вузе снова скандал со взятками
-
11:03
Под Волгоградом легковушка насмерть сбила пешехода
-
10:45
Под Волгоградом произошло ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
-
09:44
Поиски пропавшей 54-летней Татьяны Авиловой продолжаются
Последние комментарии
-
Волгоградцы просят президента России остановить рост цен на услуги ЖКХ
-
Петиция на change.org "ОТМЕНИТЕ РОСТ коммунальных услуг в Волгограде!!!" Ксения Кульченко >>
-
А что вы хотите,пенсии по 5000 руб выдали,да еще обещают проиндексироват ь на 5,4 процента >>
-
-
Поиски в частном секторе пропавшей 54-летней волгоградки не дали результатов
-
А че это за место такое жко? >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
С начала года в Волгограде зафиксировали самое дешевое топливо в ЮФО
-
В загнивающей Венесуэле бензин стоит 60 копеек за литр, в Туркменистане - 17 рублей, в Казахстане ... >>
-