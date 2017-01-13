Плата за парковку в аэропорту была завышена

Некоторое время назад сотрудники волгоградского УФАС провели проверку компании «НОВАПОРТ Трейдинг», которая осуществляет услуги платной парковки на территории волгоградского аэропорта. В ходе проверки выяснилось, что фирма нарушает антимонопольное законодательство.

Бесплатно припарковать автомобиль на территории аэропорта можно с 1 по 15 минуты. Плата за промежуток с 16 по 60 минуту составляет 150 рублей, а вот второй час стоит всего 100, хотя никакие условия не меняются.

В результате УФАС признало плату с 16 по 60 минуту необоснованно завышенной. Однако «НОВАПОРТ Трейдинг» с таким решением антимонопольщиков не согласилась и решила его обжаловать.

Вчера Арбитражный суд Волгоградской области постановил отказать компании в удовлетворении иска. Теперь компании придется устранить нарушение и снизить плату за первые 45 минут стоянки возле аэровокзала.

По словам заместителя руководителя волгоградского УФАС Анны Гаджиевой, предписание об устранении нарушения пока не вступило в законную силу. У НОВАПОРТ Трейдинг есть месяц, чтобы снова подать жалобу. Если компания таким правом не воспользуется, то цена за парковку будет снижена.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»