Плата за парковку в аэропорту была завышена Печать
Скандалы и ЧП
13.01.2017 14:11

Плата за парковку в аэропорту была завышена

Антимонопольная служба признала повышение платы за стоянку на парковке аэропорта с 16 по 60 минуту незаконной.

Некоторое время назад сотрудники волгоградского УФАС провели проверку компании «НОВАПОРТ Трейдинг», которая осуществляет услуги платной парковки на территории волгоградского аэропорта. В ходе проверки выяснилось, что фирма нарушает антимонопольное законодательство.

Бесплатно припарковать автомобиль на территории аэропорта можно с 1 по 15 минуты. Плата за промежуток с 16 по 60 минуту составляет 150 рублей, а вот второй час стоит всего 100, хотя никакие условия не меняются.

В результате УФАС признало плату с 16 по 60 минуту необоснованно завышенной. Однако «НОВАПОРТ Трейдинг» с таким решением антимонопольщиков не согласилась и решила его обжаловать.

Вчера Арбитражный суд Волгоградской области постановил отказать компании в удовлетворении иска. Теперь компании придется устранить нарушение и снизить плату за первые 45 минут стоянки возле аэровокзала.

По словам заместителя руководителя волгоградского УФАС Анны Гаджиевой, предписание об устранении нарушения пока не вступило в законную силу. У НОВАПОРТ Трейдинг есть месяц, чтобы снова подать жалобу. Если компания таким правом не воспользуется, то цена за парковку будет снижена.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru