В соцсетях пользователи ведут травлю автохамов, не пропустивших скорую к умирающему парню Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
13.01.2017 15:16

В соцсетях пользователи ведут травлю автохамов, не пропустивших скорую к умирающему парню

Пользователи социальных сетей, которых потрясла история резонансного инцидента на Камчатке, где скорая помощь не успела к умирающему пациенту из-за автохамов, начали травлю женщины-водителя и ее пассажира.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в настоящее время страницы в соцсетях женщины и ее мужа удалены. Интернет-пользователи успели сделать скриншоты их аккаунтов. Также им удалось выяснить, где они работают. В социальной сети "ВКонтакте" пользователи даже создали сообщество, в котором критикуют поступок супружеской пары и призывают подписать петицию о привлечении их к уголовной ответственности.

В соцсетях пользователи ведут травлю автохамов, не пропустивших скорую к умирающему парню

Напомним, инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском 10 января около 22:00 по местному времени. Автомобиль скорой помощи ехал с включенными спецсигналами и подъезжал к дому, когда путь ему преградила легковая машина. Из салона иномарки вышел мужчина и начал угрожать медикам. Бригада скорой вызвала ГИБДД, но машина успела скрыться до их приезда. Из-за инцидента скорая задержалась на 10 минут, в результате чего 21-летний мужчина, к которому ехали медики, скончался. Водителю иномарки грозит штраф в размере 500 рублей. СК уже начал доследственную проверку по данному инциденту.

Надира Коннова

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru