В соцсетях пользователи ведут травлю автохамов, не пропустивших скорую к умирающему парню

Пользователи социальных сетей, которых потрясла история резонансного инцидента на Камчатке, где скорая помощь не успела к умирающему пациенту из-за автохамов, начали травлю женщины-водителя и ее пассажира. Как стало известно "СоцИнформБюро", в настоящее время страницы в соцсетях женщины и ее мужа удалены. Интернет-пользователи успели сделать скриншоты их аккаунтов. Также им удалось выяснить, где они работают. В социальной сети "ВКонтакте" пользователи даже создали сообщество, в котором критикуют поступок супружеской пары и призывают подписать петицию о привлечении их к уголовной ответственности. Напомним, инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском 10 января около 22:00 по местному времени. Автомобиль скорой помощи ехал с включенными спецсигналами и подъезжал к дому, когда путь ему преградила легковая машина. Из салона иномарки вышел мужчина и начал угрожать медикам. Бригада скорой вызвала ГИБДД, но машина успела скрыться до их приезда. Из-за инцидента скорая задержалась на 10 минут, в результате чего 21-летний мужчина, к которому ехали медики, скончался. Водителю иномарки грозит штраф в размере 500 рублей. СК уже начал доследственную проверку по данному инциденту. Надира Коннова Следующая >