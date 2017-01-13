Плата за парковку в аэропорту была завышена
Антимонопольная служба признала повышение платы за стоянку на парковке аэропорта с 16 по 60 минуту н....
За 2016 год Москва лишилась десятков исторических зданий
По итогам 2016 года общественное движение «Архнадзор» подготовило список московских утрат, объединив....
|Женщина напоила трёхмесячного сына уксусной кислотой
|Скандалы и ЧП Главные новости
|13.01.2017 16:14
|
По данным следствия, молодая мать умышленно налила в детскую бутылочку 70% уксусную кислоту, а затем напоила ею своего сына, родившегося в ноябре 2016 года.
Родственники, узнав о случившемся, сразу же доставили малыша в больницу, где ему был поставлен диагноз: «Химический ожог пищевода». Мальчик получил серьёзные повреждения и сейчас проходит лечение.
Следователи устанавливают причины поступка нерадивой матери.
Фото: архив СК РФ
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
16:17
С понедельника возобновятся занятия в волгоградских школах
-
16:14
Женщина напоила трёхмесячного сына уксусной кислотой
-
15:48
За 2016 год Москва лишилась десятков исторических зданий
-
15:20
Волгоградцев приглашают принять участие в патриотической акции
-
15:17
В Москве 12 детей изъяли из приёмной семьи
-
15:16
В соцсетях пользователи ведут травлю автохамов, не пропустивших скорую к умирающему парню
-
14:11
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
13:58
Пациента с ножевым ранением в больнице просили подождать. ВИДЕО
-
13:24
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
12:59
Житель Волгоградской области сядет на 10 лет за избиение женщины до смерти
-
12:48
За препятствование проезда машин "скорой помощи" хотят ввести уголовное наказание
-
12:23
Суд смягчил наказание для учительницы за секс со школьницей
-
12:05
Волгоградцы просят президента России остановить рост цен на услуги ЖКХ
-
12:03
В волгоградском вузе снова скандал со взятками
Самое читаемое
-
16:14
Женщина напоила трёхмесячного сына уксусной кислотой
-
15:16
В соцсетях пользователи ведут травлю автохамов, не пропустивших скорую к умирающему парню
-
14:11
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
13:58
Пациента с ножевым ранением в больнице просили подождать. ВИДЕО
-
12:59
Житель Волгоградской области сядет на 10 лет за избиение женщины до смерти
-
12:03
В волгоградском вузе снова скандал со взятками
-
11:03
Под Волгоградом легковушка насмерть сбила пешехода
Последние комментарии
-
Волгоградцев приглашают принять участие в патриотической акции
-
Достаточно сфотографироват ься на фоне объекта или мероприятия, посвященного событиям Сталинградской ... >>
-
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Что мешает дачникам перевести свои часы и въе...ть на даче. Они же не встают ночью зимой на работу, а ... >>
-
-
Волгоградцы просят президента России остановить рост цен на услуги ЖКХ
-
Поиски в частном секторе пропавшей 54-летней волгоградки не дали результатов
-
А че это за место такое жко? >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
С начала года в Волгограде зафиксировали самое дешевое топливо в ЮФО
-
В загнивающей Венесуэле бензин стоит 60 копеек за литр, в Туркменистане - 17 рублей, в Казахстане ... >>
-