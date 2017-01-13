Женщина напоила трёхмесячного сына уксусной кислотой Печать
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13.01.2017 16:14

Женщина напоила трёхмесячного сына уксусной кислотой

Правоохранительные органы Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему новорожденному ребёнку.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК РФ, инцидент произошёл 9 января 2017.

По данным следствия, молодая мать умышленно налила в детскую бутылочку 70% уксусную кислоту, а затем напоила ею своего сына, родившегося в ноябре 2016 года.

Родственники, узнав о случившемся, сразу же доставили малыша в больницу, где ему был поставлен диагноз: «Химический ожог пищевода». Мальчик получил серьёзные повреждения и сейчас проходит лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего)».

Следователи устанавливают причины поступка нерадивой матери.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

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