Женщина напоила трёхмесячного сына уксусной кислотой



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК РФ, инцидент произошёл 9 января 2017.

По данным следствия, молодая мать умышленно налила в детскую бутылочку 70% уксусную кислоту, а затем напоила ею своего сына, родившегося в ноябре 2016 года.

Родственники, узнав о случившемся, сразу же доставили малыша в больницу, где ему был поставлен диагноз: «Химический ожог пищевода». Мальчик получил серьёзные повреждения и сейчас проходит лечение.



По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего)».

Следователи устанавливают причины поступка нерадивой матери.



Лилия Финько

Фото: архив СК РФ