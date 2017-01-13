Девушке светит срок из-за публикации двухлетней давности в соцсети

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|13.01.2017 18:02
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Осенью 2014 года девушка со своей компьютера написала в соцсети «комментарии, содержащие высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками групп лиц по признаку национальности», говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Следователи отмечают, что подозреваемая явилась в полицию с повинной. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и доказательства инцидента. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит срок от 2 до 5 лет.
Стоит отметить, что в последние года в России отмечается рост осужденных по статьям 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и сепаратизму»).
Минувшей осенью информационно-аналитический центр «Сова» опубликовала данные, согласно которых только за первую половину 2016 года около 90 % всех административных и уголовных дел, связанных с публичными заявлениями, были вынесены за высказывания в интернете.
Правозащитник Александр Кузнецов уверен, что к настоящему дню российское законодательство в сфере ответственности за действия в интернете имеет выраженные недостатки, в результате чего тысячи россиян рискуют стать потенциальными преступниками.
- В стране должна быть самая широкая дискуссия по всем вопросам: политическим, национальным, религиозной культуры. Пусть в парламенте будут представлены все точки зрения, даже полярно противоположные - радикальные левые, националисты, либералы. Представленность мнения людей крайних взглядов способна снять градус напряжения в обществе, а вовсе не повысить его, - рассказал юрист корреспонденту ИА «СоцИнформБюро».
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