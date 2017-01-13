По Волгоградом в трассовый медпункт влетело оторвавшееся колесо Печать
Скандалы и ЧП
13.01.2017 18:45

По Волгоградом в трассовый медпункт влетело оторвавшееся колесо

На трассе Волгоград – Москва работники медпункта пострадали от колеса, которое на ходу слетело с грузовика.

ЧП произошло сегодня на 826 километре трассы Волгоград – Москва.

От движущегося грузовика на ходу оторвалось колесо и попало в трассовый медпункт. С большой скоростью колесо влетело прямо в окно небольшой постройки у трассы.

В результате происшествия в медпункте оказалось выбито оконное стекло и сломана рама. По словам очевидцев, от злополучного колеса пострадал медицинский работник, который дежурил в здании.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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