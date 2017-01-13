Плата за парковку в аэропорту была завышена
Антимонопольная служба признала повышение платы за стоянку на парковке аэропорта с 16 по 60 минуту н....
За 2016 год Москва лишилась десятков исторических зданий
По итогам 2016 года общественное движение «Архнадзор» подготовило список московских утрат, объединив....
|По Волгоградом в трассовый медпункт влетело оторвавшееся колесо
|Скандалы и ЧП
|13.01.2017 18:45
|
ЧП произошло сегодня на 826 километре трассы Волгоград – Москва.
От движущегося грузовика на ходу оторвалось колесо и попало в трассовый медпункт. С большой скоростью колесо влетело прямо в окно небольшой постройки у трассы.
В результате происшествия в медпункте оказалось выбито оконное стекло и сломана рама. По словам очевидцев, от злополучного колеса пострадал медицинский работник, который дежурил в здании.
На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
18:58
Путина просят помочь вернуть 10 изъятых детей в их семью
-
18:45
По Волгоградом в трассовый медпункт влетело оторвавшееся колесо
-
18:02
Девушке светит срок из-за публикации двухлетней давности в соцсети
-
17:57
Решением проблем Волгоградской области займется секретарь Общественной палаты России
-
16:17
С понедельника возобновятся занятия в волгоградских школах
-
16:14
Женщина напоила трёхмесячного сына уксусной кислотой
-
15:48
За 2016 год Москва лишилась десятков исторических зданий
-
15:20
Волгоградцев приглашают принять участие в патриотической акции
-
15:17
В Москве 12 детей изъяли из приёмной семьи
-
15:16
В соцсетях пользователи ведут травлю автохамов, не пропустивших скорую к умирающему парню
-
14:11
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
13:58
Пациента с ножевым ранением в больнице просили подождать. ВИДЕО
-
13:24
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
12:59
Житель Волгоградской области сядет на 10 лет за избиение женщины до смерти
Самое читаемое
-
18:45
По Волгоградом в трассовый медпункт влетело оторвавшееся колесо
-
18:02
Девушке светит срок из-за публикации двухлетней давности в соцсети
-
16:14
Женщина напоила трёхмесячного сына уксусной кислотой
-
15:16
В соцсетях пользователи ведут травлю автохамов, не пропустивших скорую к умирающему парню
-
14:11
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
13:58
Пациента с ножевым ранением в больнице просили подождать. ВИДЕО
-
12:59
Житель Волгоградской области сядет на 10 лет за избиение женщины до смерти
Последние комментарии
-
Волгоградцев приглашают принять участие в патриотической акции
-
Достаточно сфотографироват ься на фоне объекта или мероприятия, посвященного событиям Сталинградской ... >>
-
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Волгоградцы просят президента России остановить рост цен на услуги ЖКХ
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
С начала года в Волгограде зафиксировали самое дешевое топливо в ЮФО
-
В загнивающей Венесуэле бензин стоит 60 копеек за литр, в Туркменистане - 17 рублей, в Казахстане ... >>
-