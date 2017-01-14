Оторвавшееся колесо грузовика влетело в медпункт на трассе под Волгоградом

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 13 января около 08:50 на 826 км по автодороге Р-22 "Каспий" двигалась автомашина "МАН" с прицепом-цистерной. В какой-то момент во время движения у грузовика произошло отсоединение заднего правого колеса прицепа, которое отлетело на сооружение трассового медицинского пункта и попало в находившуюся в нем 50-летнюю фельдшера.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травмы и была доставлена для оказания медицинской помощи в ГБУЗ "Михайловская ЦРБ". При этом автомобиль не остановился и продолжил движение, покинув место происшествия. Впоследствии 38-летний водитель грузовика был разыскан.

Надира Коннова