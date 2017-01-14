В Светлоярском районе легковушка насмерть сбила пешехода

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 13 января в 18:30 в Светлоярском районе Волгоградской области на 1012 км. автодороги "Москва-Астрахань" напротив п.Краснофлотск 50-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-21214", двигаясь со стороны Волгограда в сторону Астрахани, сбил 60-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте трагедии.

Надира Коннова