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|В Светлоярском районе легковушка насмерть сбила пешехода
|Скандалы и ЧП Волгоград
|14.01.2017 10:51
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 13 января в 18:30 в Светлоярском районе Волгоградской области на 1012 км. автодороги "Москва-Астрахань" напротив п.Краснофлотск 50-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-21214", двигаясь со стороны Волгограда в сторону Астрахани, сбил 60-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте трагедии.
Надира Коннова
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