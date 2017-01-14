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|С 86-го этажа башни "Москва-Сити" выпал человек
|Скандалы и ЧП Главные новости
|14.01.2017 17:53
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на источник РИА Новости в экстренных службах столицы, с башни "Око" упал человек и погиб. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб и полицейские.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела человека с характерными при падении травмами, при этом не уточнив подробностей.
Издание Лайф пишет, что 86-го этажа башни "Око" бизнес-центра "Москва-Сити" выпал 18-летний парень, а также, что все произошло на глазах его отца. В социальной сети Twitter один из пользователей написал, что погибла девушка.
В настоящее время следователи московского ГСУ СК проводят доследственную проверку по факту падения человека.
Надира Коннова
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