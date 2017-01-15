В Волжском в ДТП пострадал 6-месячный ребенок Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.01.2017 12:12

В Волжском в ДТП пострадал 6-месячный ребенок

Полугодовалая девочка в момент ДТП находилась на руках своей матери, сидевшей на заднем сидении иномарки.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 14 января в 20:00 50-летний водитель автомашины ВАЗ-21099 следовал по улице Ленина. Водитель "девяносто девятой" не выдержал безопасную дистанцию до автомашины ВАЗ-21074, которая остановилась впереди для поворота налево на нерегулируемом перекрестке с улицей Гайдара, и столкнулся с ней. От удара автомобиль ВАЗ-21074 отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной "Хендай-IX35".

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 6-месячная девочка, которую на заднем сидении иномарки перевозила на руках её мама.

Надира Коннова

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