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|В Волгограде произошел первый случай отравления детей после введенного аутсорсинга
|Скандалы и ЧП Волгоград
|15.01.2017 13:51
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Как стало известно "СоцИнформБюро", в одной из популярных групп в социальной сети Вконтакте пользователь Наталья Алмазова опубликовала пост следующего содержания:
"Вот Вам и аутсорсинг. Массовое отравление в группе в д/с 357. Сами воспитатели возмутились при подаче сосисок детям. Т.е. продукт изначально не внушал доверия. Ходили ругались, но все без толку. Теперь ждем понедельника. Пройдем все инстанции. Ну держись ИП Стрельников!!!!"
Данную информацию уже подхватили региональные средства массовой информации.
ИП Стрельников осуществляет поставку питания в дошкольные учреждения Дзержинского района. Данная компания уже давно "кормит" муниципальные учреждения. Заказчиками компании с 2011 по 2015 год являлись Клиническая больница №5 и №4, Волгоградский областной клинический наркологический диспансер и другие медучреждения.
Напомним, решение о передаче дошкольного питания на аутсорсинг было принято 9 ноября 2016 года на заседании городской Думы. За это нововведение – "за" проголосовало 31 человек, "против" - 4 и один "воздержался". 29 декабря администрация города объявила окончательные результаты конкурса на поставку питания в дошкольные учреждения Волгограда. Контракты с ними были подписаны 31 декабря. Победителями стали три компании: ИП Стрельников, ООО «Венера» и ООО «Торговый дом СПП». К своим обязанностям по организации питания фирмы приступили уже с нового 2017 года.
Стоит сказать, что против передачи питания детсадовцев в частные руки волгоградские родители выходили на пикет 3 раза. Однако ни на одно мероприятие власти региона не отреагировали. Родители опасаются, что аутсорсинг приведет к ухудшению качества питания.
Отметим, что прокуратура нашла недоработки в решении городской Думы о переводе дошкольного питания в частные руки. Постановление о нарушениях было внесено на заседании 23 декабря 2016 года. Депутаты проголосовали за рассмотрение, которое состоится в январе. Если окажется, что опубликованный волгоградкой в социальных сетях пост является правдивым, то это может усилить позиции прокуратуры по борьбе с противоправными действиями со стороны органов власти города Волгограда.
Надира Коннова
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