В Волгограде произошел первый случай отравления детей после введенного аутсорсинга Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.01.2017 13:51

В Волгограде произошел первый случай отравления детей после введенного аутсорсинга

В Волгограде в социальных сетях появилась информация о первом случае отравлении детей при переходе детских садов на систему питания аутсорсинг.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в одной из популярных групп в социальной сети Вконтакте пользователь Наталья Алмазова опубликовала пост следующего содержания:

"Вот Вам и аутсорсинг. Массовое отравление в группе в д/с 357. Сами воспитатели возмутились при подаче сосисок детям. Т.е. продукт изначально не внушал доверия. Ходили ругались, но все без толку. Теперь ждем понедельника. Пройдем все инстанции. Ну держись ИП Стрельников!!!!"

В Волгограде произошел первый случай отравления детей после введенного аутсорсинга

Данную информацию уже подхватили региональные средства массовой информации.

ИП Стрельников осуществляет поставку питания в дошкольные учреждения Дзержинского района. Данная компания уже давно "кормит" муниципальные учреждения. Заказчиками компании с 2011 по 2015 год являлись Клиническая больница №5 и №4, Волгоградский областной клинический наркологический диспансер и другие медучреждения.

Напомним, решение о передаче дошкольного питания на аутсорсинг было принято 9 ноября 2016 года на заседании городской Думы. За это нововведение – "за" проголосовало 31 человек, "против" - 4 и один "воздержался". 29 декабря администрация города объявила окончательные результаты конкурса на поставку питания в дошкольные учреждения Волгограда. Контракты с ними были подписаны 31 декабря. Победителями стали три компании: ИП Стрельников, ООО «Венера» и ООО «Торговый дом СПП». К своим обязанностям по организации питания фирмы приступили уже с нового 2017 года.

Стоит сказать, что против передачи питания детсадовцев в частные руки волгоградские родители выходили на пикет 3 раза. Однако ни на одно мероприятие власти региона не отреагировали. Родители опасаются, что аутсорсинг приведет к ухудшению качества питания.

 Отметим, что прокуратура нашла недоработки в решении городской Думы о переводе дошкольного питания в частные руки. Постановление о нарушениях было внесено на заседании 23 декабря 2016 года. Депутаты проголосовали за рассмотрение, которое состоится в январе. Если окажется, что опубликованный волгоградкой в социальных сетях пост является правдивым, то это может усилить позиции прокуратуры по борьбе с противоправными действиями со стороны органов власти города Волгограда.

Надира Коннова

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