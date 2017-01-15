На юге Волгограда иномарка протаранила столб

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на очевидцев происшествия, около 11:00 на проспекте Героев Сталинграда иномарка на скорости выехала за пределы проезжей части и врезалась в опору ЛЭП. По словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась женщина.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Автомобилисты сообщили, что из-за аварии на участке от моста ВДСК до проспекта Героев Сталинграда движение автомобилей было несколько затруднено.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте