Подросток зарубил топором бабушку, отца и сестру

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на тамбовское управление СК, по данным следствия, трагедия разыгралась рано утром 14 января в поселке Сосновка. 17-летний подросток с топором напал на мирно спавших родственников. Бабушка и сестра подозреваемого погибли на месте, а отец был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной преступления стали семейные ссоры из-за бытовых вопросов.

Надира Коннова

ФОТО: СК России