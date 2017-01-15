Подросток зарубил топором бабушку, отца и сестру Печать
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15.01.2017 15:09

Подросток зарубил топором бабушку, отца и сестру

В Тамбовской области полиция задержала подростка, подозреваемого в убийстве 67-летней бабушки, 43-летнего отца и 14-летней сестры.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на тамбовское управление СК, по данным следствия, трагедия разыгралась рано утром 14 января в поселке Сосновка. 17-летний подросток с топором напал на мирно спавших родственников. Бабушка и сестра подозреваемого погибли на месте, а отец был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной преступления стали семейные ссоры из-за бытовых вопросов.

Надира Коннова

ФОТО: СК России

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