При крушении самолета под Бишкеком погибли 37 человек Печать
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16.01.2017 09:29

При крушении самолета под Бишкеком погибли 37 человек

Грузовой самолет Boeing 747 потерпел крушение в понедельник в 04:31 по московскому времени. Самолет следовал по маршруту Гонконг — ​Бишкек — Стамбул.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в результате крушения грузового Boeing 747, который рухнул на поселок "Дача" в 1,5−2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас ​в Бишкеке, погибли 37 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев.

При крушении самолета под Бишкеком погибли 37 человек

По последним данным, погибли четыре пилота, пострадали восемь человек. По данным Минздрава, среди пострадавших шесть детей. Все пострадавшие доставлены в больницы. По заявлению правительства Киргизии, в результате случившегося в поселке Дача разрушено 32 жилых дома.

По словам главы Минтранса Жамшитбека Калилова, самолет, по предварительным данным, не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта из-за густого тумана.

Ранее сообщалось, что рухнувший самолет принадлежит компании Turkish Airlines, однако посольство Турции в России опровергло эти данные. Владельцем Boeing 747 является одна из частных компаний.

Для расследования причин произошедшей трагедии создали правительственную комиссию.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть Твиттер

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