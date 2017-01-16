При крушении самолета под Бишкеком погибли 37 человек

Как сообщает "СоцИнформБюро", в результате крушения грузового Boeing 747, который рухнул на поселок "Дача" в 1,5−2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас ​в Бишкеке, погибли 37 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев.

По последним данным, погибли четыре пилота, пострадали восемь человек. По данным Минздрава, среди пострадавших шесть детей. Все пострадавшие доставлены в больницы. По заявлению правительства Киргизии, в результате случившегося в поселке Дача разрушено 32 жилых дома.

По словам главы Минтранса Жамшитбека Калилова, самолет, по предварительным данным, не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта из-за густого тумана.

Ранее сообщалось, что рухнувший самолет принадлежит компании Turkish Airlines, однако посольство Турции в России опровергло эти данные. Владельцем Boeing 747 является одна из частных компаний.

Для расследования причин произошедшей трагедии создали правительственную комиссию.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть Твиттер

