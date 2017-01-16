В Волгограде разыскивают парня на вишнёвой Приоре Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.01.2017 10:07

В Волгограде разыскивают парня на вишнёвой Приоре

Друзья Ивана Лемешева разместили в социальных сетях пост с просьбой помочь в поиске молодого человека, пропавшего неделю назад.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 23-летний Иван Лемешев пропал вечером 9 января. Своим близким парень сказал, что планирует поехать из Ленинска в Волгоград на своём авто «Лада Приора» вишнёвого цвета с госномером р035вв34.

С тех пор об Иване ничего неслышно, на работу он не вышел, а его мобильный отключён. Близкие пропавшего отмечают, что Иван несколько недель назад поссорился со своей девушкой, но стало ли это причиной для исчезновения — неизвестно.

Всем, кто знает о местонахождении Ивана Лемешева, просьба обратиться в полицию.

 

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru