В Волгограде разыскивают парня на вишнёвой Приоре



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 23-летний Иван Лемешев пропал вечером 9 января. Своим близким парень сказал, что планирует поехать из Ленинска в Волгоград на своём авто «Лада Приора» вишнёвого цвета с госномером р035вв34.

С тех пор об Иване ничего неслышно, на работу он не вышел, а его мобильный отключён. Близкие пропавшего отмечают, что Иван несколько недель назад поссорился со своей девушкой, но стало ли это причиной для исчезновения — неизвестно.

Всем, кто знает о местонахождении Ивана Лемешева, просьба обратиться в полицию.

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"