Под Волгоградом водитель «двенашки» влетел в автобус

Трагедия произошла в минувшее воскресенье около 17 часов вечера на 1 километре автодороги «Михайловка – Кумылженская».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Хендэ».

В результате аварии владелец легковушки был доставлен в районную больницу. 41-летний пассажир «двенадцатой» скончался на месте происшествия.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области