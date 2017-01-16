Под Волгоградом водитель «двенашки» влетел в автобус Печать
Скандалы и ЧП
16.01.2017 10:32

Под Волгоградом водитель «двенашки» влетел в автобус

ДТП в Михайловском районе с участием автобуса унесло жизнь пассажира легковушки. Водитель ВАЗ-2112 получил серьезные травмы.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье около 17 часов вечера на 1 километре автодороги «Михайловка – Кумылженская».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Хендэ».

В результате аварии владелец легковушки был доставлен в районную больницу. 41-летний пассажир «двенадцатой» скончался на месте происшествия.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

Под Волгоградом водитель «двенашки» влетел в автобус

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