На Кубани пятеро подростков провалились под лёд



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК РФ, дети провались под лёд при попытке пройти замёрзшую реку.

Одному из подростков удалось спастись, остальные четверо утонули. Их тела были найдены в результате продолжительных поисковых работ, развёрнутых на месте происшествия. К поисково-спасательной операции было привлечено 80 человек и 22 единиц техники.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Лилия Финько

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому Краю