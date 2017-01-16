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|На Кубани пятеро подростков провалились под лёд
|Скандалы и ЧП Главные новости
|16.01.2017 10:40
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Одному из подростков удалось спастись, остальные четверо утонули. Их тела были найдены в результате продолжительных поисковых работ, развёрнутых на месте происшествия. К поисково-спасательной операции было привлечено 80 человек и 22 единиц техники.
В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому Краю
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