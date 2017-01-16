На Кубани пятеро подростков провалились под лёд Печать
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16.01.2017 10:40

На Кубани пятеро подростков провалились под лёд

Накануне, 15 января, пятеро подростков провалились под лёд на реке Кирпили вблизи посёлка Садовод Тимашевского района Краснодарского края.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК РФ, дети провались под лёд при попытке пройти замёрзшую реку.

Одному из подростков удалось спастись, остальные четверо утонули. Их тела были найдены в результате продолжительных поисковых работ, развёрнутых на месте происшествия. К поисково-спасательной операции было привлечено 80 человек и 22 единиц техники.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


Лилия Финько

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому Краю

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