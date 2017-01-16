Волгоградец придумал автоугон в попытке скрыть ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.01.2017 11:52

Волгоградец придумал автоугон в попытке скрыть ДТП

13 января 29-летний житель Волгограда совершил ДТП, однако, не желая нести за это ответственность, водитель заявил об угоне.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, в минувшую пятницу сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» сообщили в полицию о ночном ДТП.

Сообщившие рассказали, что неизвестный водитель, пытаясь заехать на отгороженную территорию комплекса, повредил въездной шлагбаум. После случившегося автомобилист скрылся с места аварии.

В доказательство своих слов заявители предоставили видео с камер наблюдения, по которому полицейские и смогли организовать поиск автомобиля «ВАЗ-2111».

Вскоре авто с характерными повреждениями был найдено припаркованным рядом с домом по улице Новорядская. Владелец «одиннадцатой» заявил, что не совершал ДТП, а его авто угнали. Об этом инциденте автомобилист, конечно, уже сообщил в правоохранительные органы.

Однако в ходе проверки факт угона не подтвердился. Зато точно стало известно, что в ту злополучною ночь за рулём одиннадцатой сидел не кто иной, как подозреваемый.

Оказалось, что он вместе со своим приятелем пытался проехать на территорию, но ему помешал шлагбаум. Повредив устройство, воитель скрылся и выдумал историю об угоне.

Теперь лжецу инкриминируют не только административное дело за совершение ДТП и оставление места, но и уголовное — за заведомо ложный донос. Мужчине грозит крупный штраф либо срок до двух лет.


Лилия Финько

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгограсдкой области

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