В центре Волгограда загорелась маршрутка Печать
Скандалы и ЧП
16.01.2017 12:03

В центре Волгограда загорелась маршрутка

На проспекте Ленина неподалеку от остановки ЦПКиО в маршрутном такси 15с произошло возгорание.

Пожар произошел в Центральном районе Волгограда около 11 часов утра.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», маршрутное такси загорелась по ходу движения. Увидев пламя, водитель совершил экстренную остановку и высадил всех пассажиров. После этого огонь охватил уже весь салон. Через несколько минут на место происшествия подъехали 2 пожарно-спасательные бригады и сотрудники ДПС.

На данный момент автомобиль потушен. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Причины случившегося пока уточняются.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

В центре Волгограда загорелась маршрутка

В центре Волгограда загорелась маршрутка

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