В центре Волгограда загорелась маршрутка

Пожар произошел в Центральном районе Волгограда около 11 часов утра.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», маршрутное такси загорелась по ходу движения. Увидев пламя, водитель совершил экстренную остановку и высадил всех пассажиров. После этого огонь охватил уже весь салон. Через несколько минут на место происшествия подъехали 2 пожарно-спасательные бригады и сотрудники ДПС.

На данный момент автомобиль потушен. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Причины случившегося пока уточняются.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»