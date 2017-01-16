Девушку-инвалида не пустили в бар в Красноярске Печать
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16.01.2017 12:17

Девушку-инвалида не пустили в бар в Красноярске

Охрана заведения мотивировала свой отказ тем, что девушке будет небезопасно находиться в баре.

Как сообщает "СоцИнформБюро", 28-летняя девушка-инвалид в субботу 14 января отправилась с друзьями в бар, однако охрана Harley's не пропустила её в заведение. Анастасия Бойко часто ходит с друзьями в рестораны и клубы и до этого никогда и никаких проблем не возникало.

По словам Анастасии, охранники не пропустили её, потому что она была на инвалидной коляске и "мало ли что может случиться": в драке, например, могут затоптать. Девушка попросила позвать начальника охраны, на что получила ответ, что на коляске в бар нельзя.

Сразу после произошедшего Анастасия обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Надира Коннова
ФОТО: Личная страница в социальной сети ВКонтакте Анастасии Бойко

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