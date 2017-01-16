11-летний мальчик прострелил глаз своему брату Печать
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16.01.2017 13:04

11-летний мальчик прострелил глаз своему брату

Инцидент, серьёзно покалечивший маленького ребёнка, произошёл 14 января в городе Копейск Челябинской области.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления СК РФ, субботним вечером в одну из больниц Челябинска был доставлен восьмилетний ребёнок с проникающей травмой глаза.

По предварительной информации, мальчик получил ранение от выстрела из пневматического пистолета, который произвёл 11-летний брат пострадавшего.

Близкие семьи, в которой произошёл инцидент, утверждают, что семья является благополучной, а выстрел произошёл из-за детской шалости с оружием.

В настоящее время организована проверка, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Скорее всего, владельца оружия ждёт уголовная ответственность.

Следует отметить, что ровно два месяца назад в Копейке произошёл аналогичный случай, который, к несчастью, окончился смертью одного из подростков. 15 ноября 15-летний парень застрелил свою 16-летнюю подругу в тот момент, когда показывал ей отцовское ружьё. По версии следователей, убийство произошло случайно.

Лилия Финько

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