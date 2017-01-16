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|В Волгограде на запись видеорегистратора попало жестокое избиение мужчины на дороге
|Скандалы и ЧП Волгоград
|16.01.2017 14:21
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Как сообщает "СоцИнформБюро", на видео, снятое 15 января на улице Елецкой регистратором проезжавшего автомобиля мимо белого кроссовера, стоящего с включенными габаритными огнями, видно, что мужчина в длинной темной куртке со злостью избивает мужчину, а затем валит его на землю и наносит еще несколько ударов по туловищу и голове.
После произошедшего мужчина показал кому-то на другой стороне улицы неприличный жест и удалился с места происшествия. При этом избитый им человек остался лежать на грязном асфальте.
Причины, побудившие мужчину к подобным действиям, неизвестны, как и дальнейшая судьба пострадавшего.
По словам очевидцев, драка произошла между водителем и пешеходом, который чуть не угодил под колеса иномарки. В ГУ МВД по Волгоградской области заявление по факту драки не поступало.
Надира Коннова
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