В Волгограде на запись видеорегистратора попало жестокое избиение мужчины на дороге

Как сообщает "СоцИнформБюро", на видео, снятое 15 января на улице Елецкой регистратором проезжавшего автомобиля мимо белого кроссовера, стоящего с включенными габаритными огнями, видно, что мужчина в длинной темной куртке со злостью избивает мужчину, а затем валит его на землю и наносит еще несколько ударов по туловищу и голове.

После произошедшего мужчина показал кому-то на другой стороне улицы неприличный жест и удалился с места происшествия. При этом избитый им человек остался лежать на грязном асфальте.

Причины, побудившие мужчину к подобным действиям, неизвестны, как и дальнейшая судьба пострадавшего.

По словам очевидцев, драка произошла между водителем и пешеходом, который чуть не угодил под колеса иномарки. В ГУ МВД по Волгоградской области заявление по факту драки не поступало.

Надира Коннова

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