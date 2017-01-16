В Москве свадебный кортеж полицейского проехал задним ходом Печать
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16.01.2017 14:20

В Москве свадебный кортеж полицейского проехал задним ходом

Правоохранительные органы заинтересовались видео со свадебным кортежем полицейского, грубо нарушающего правила дорожного движения.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», торжественная процессия по случаю женитьбы 26-летнего сотрудника МВД Карахана Балакеримова, состоявшая из автомобилей Bentley, Gelendеwagen, Cadillac Escalade, Mercedez и BMW, проехала по проспекту Вернадского.

Ведущий автомобиль ехал задним ходом по проспекту Вернадского. Также стало известно, что процессия заблокировала несколько улиц.

- По факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиля BMW грубо нарушает ПДД, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По неподтверждённой информации, последние два года Балакеримов трудится на должности оперуполномоченного в УВД Троицкого и Новомосковского административных округов.

Лилия Финько

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