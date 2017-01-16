В Москве свадебный кортеж полицейского проехал задним ходом



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», торжественная процессия по случаю женитьбы 26-летнего сотрудника МВД Карахана Балакеримова, состоявшая из автомобилей Bentley, Gelendеwagen, Cadillac Escalade, Mercedez и BMW, проехала по проспекту Вернадского.

Ведущий автомобиль ехал задним ходом по проспекту Вернадского. Также стало известно, что процессия заблокировала несколько улиц.

- По факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиля BMW грубо нарушает ПДД, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По неподтверждённой информации, последние два года Балакеримов трудится на должности оперуполномоченного в УВД Троицкого и Новомосковского административных округов.





Лилия Финько